自成一家：湄公河行動進行中

臨近年底，中國的外交工作仍然沒有半點鬆懈，例如聖誕節當天國務院總理李強就在北京透過視頻出席瀾滄江－湄公河會議，與東南亞五國領導人商討合作。近來東南亞頻頻出現電訊詐騙案，輿論的焦點皆放在各國同意加強打擊網賭電詐等犯罪行為，反而忽略了瀾湄區域國際合作的真正意義。

湄公河是東南亞地區最重要的國際河流，全長4,880公里，發源於中國青藏高原，在中國境內稱為瀾滄江，流入中南半島後則稱為湄公河。從地緣政治的角度來看，瀾滄江—湄公河對中國與東南亞大陸國家的關係發揮了壓艙石的作用。因為湄公河上游為中國，之後經緬甸、老撾、泰國、柬埔寨，最後在下游即越南注入南海。湄公河流域的資源分配和保護等治理問題，皆需要各國合作才能成事。這條蜿蜒的河也像一條紐帶，把中國和湄公河流經的東南亞五國緊密聯繫在一起。

換句話說，湄公河和黃河有點相似。中國面積遼闊，在公元前221年秦國統一六國後，歷經兩千餘年始終保持統一的狀態。對於中國早熟的統一，歷史學家黃仁宇曾指出黃河發揮了重要的角色。黃河常年洪水氾濫，淹沒大片土地，促使中國要採取中央集權式的政治體制，以保護民眾生命與財產。

美近年提出印太戰略，升級與湄公河下游國家關係，從奧巴馬政府提出「湄公河下游倡議」，到2020年升級為「湄公河—美國夥伴關係」，再到前年提升到與美日印澳「四方安全對話」同等重要的戰略位置，反映華府重視湄公河區域。面對美國進逼，北京落力和湄公河五國保持友好關係，以爭奪區內影響力。電影《湄公河行動》的中國和東南亞國家合作的劇情，至今仍在現實政治生活進行中。