冰鑑春秋：十大官媒愛用名嘴

一個名叫「台灣資訊環境研究中心（IORG）」的單位，發布一份關於大陸官媒引用台灣政論節目名嘴的研究報告，搜羅今年7月至9月間，大陸官媒在其抖音頻道上對台灣政論名嘴的引用情況，宣稱揭示了大陸官媒如何選擇性地引用台灣名嘴的言論，以塑造符合其政治利益的台灣形象和世界觀。

IORG表示，這些名嘴聲量與受大陸官方媒體重視程度，甚至遠超過目前角逐總統大位的三黨候選人。報告中將上榜名嘴分為外交組、政治組、軍事組和兩岸一家親組等組別，還歸納其聚焦話題多為疑美論、台海問題、日本核污水，以及華為等。影響了台灣在中國大陸的形象，還可能被用作「以台批台」的輿論武器，從而進一步激化中國大陸民眾對台灣和民主陣營的負面看法。

這份報告的目的其實極度明顯，那就是想要營造台灣名嘴如何被大陸官媒利用，甚至相互勾結，來對台灣發動攻擊。

然而所謂的IORG，本身就是台灣眾所周知的民進黨外圍隨附組織，其成立的目的就是對台灣內部進行認知作戰，將所有不利於民進黨的消息，都打成境內或境外敵對勢力的煽動。例如之前新冠疫情期間，明明很多孩子因為醫療資源不足與民進黨阻擋疫苗而死亡，造成民間抱怨「很多孩子走了」，便被該組織打為刻意操作的農場文章。

現在大選近了，這個組織又故意發布這項消息，企圖影響選民觀感；這個組織若真如它所宣稱的中立客觀，何不順便做一下被台灣官媒大量引用的名嘴與其內容？相信結果一定令人會心一笑。

疑美論、台海問題、日核污水及華為產品，都是民進黨不想與不敢談論的話題，但民進黨不想不敢就是不該談論嗎？值得台灣民眾深思。