橫眉冷看：平治寶馬會被淘汰？

近日，美國汽車企業特斯拉的創辦人馬斯克指出，未來世界的10大車企，排第一的是特斯拉，其餘第二至第十名，將全是中國品牌。馬斯克往自己的臉上貼金，硬要將冠軍寶座留給特斯拉，他這個判斷未必可信，但此君沒必要刻意吹捧中國車企，既然說將來10大汽車品牌，中國會佔去9個席位，想必有其道理。

俄羅斯總統顧問奧列什金的預言更加可怕，他說10年之內，如果德國最知名的汽車品牌平治、寶馬不復存在，一點也不稀奇，就算能夠保留下來，可能也是有名無實，變成了中國車企的子公司。

這種情況其實並不奇怪，歷史悠久的歐洲汽車品牌富豪，早在2010年，便給中國車企吉利收歸旗下。今日的富豪汽車，已是中資公司。

馬斯克和奧列什金絕非危言聳聽，單看近幾個月，中國各大車廠的尖新產品便讓人目不暇給。剛推出的國產極氪跑車，滾動式起步由0至100公里，僅需2.02秒，這個速度是世界量產電動車之最。

蔚來汽車又快將出產頂級乘用車，從鏡頭所見，該車的表現堪稱神乎其技。蔚來的ET9型豪華車，實測時車蓋上擺放三層疊起的香檳酒杯，車子走在高低起伏的路段，竟然如履平地，杯中的液體並無溢出。行車的穩定性可以達到如斯水平，大抵目前最頂級的平治、寶馬都未能做到。

2023年，是中國乘用車一個標誌性的轉捩點，Made in China的品牌不是再以廉價取勝。要比車速，我贏你；比行車穩定性，我也贏你。中國汽車已經成為高科技的代名詞，10年之後的平治、寶馬是否存在，實在難說，但即使不被淘汰，相信亦難復當年之勇。