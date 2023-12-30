強詞有理：間諜鬥法

最近有美國情報官員慨嘆，自從10年前在華情報網被一鍋端，中情局至今仍難以重建在華人力情報收集能力，以致對中國領導人在一些關鍵議題上的秘密商議了解有限。目前美國有關中國的情報絕大部分來自電子監聽手段，即對電話、電子郵件和其他各種形式的數字通訊進行攔截。所以說，老美臉皮就是厚，明明是見不得光的間諜行為及下三濫的監聽竊密，卻拿來公開討論而且大肆渲染，好像多麼光明正大似的，一點也沒有羞恥感。

美國經常指摘中國黑客竊取機密訊息，其實正是典型的賊喊捉賊，美國才是如假包換的黑客帝國。按照老美的邏輯，他們監聽竊密是正當的，而別人監聽竊密就是邪惡的，這種美式雙標實在令人無語。難怪中情局前局長蓬佩奧曾經毫無愧色地公開宣稱：「我們撒謊、欺騙、偷竊，我們還有專門課程教這些，這才是美國不斷探索進取的榮耀。」美國能夠稱霸世界，原來就是靠這些下三濫手段，果然是無恥者無敵。

不過，這些下三濫手段也不是無往而不利。現任中情局長伯恩斯早前自誇已在華重建間諜網，並且取得進展。很顯然，這只是自我安慰而已，中方今年推出新版《反間諜法》，在嚴密防堵之下，美國間諜及其豢養的帶路黨已不可能再像以前那樣如入無人之境。曾有一段時間，內地一些以公知身份為掩護的帶路黨頗為猖獗，經常在網上發表親美反華言論，但近年已漸漸沉寂，再也不敢如此放肆。中國國家安全部今年8月逮捕了兩名為CIA從事間諜活動的中國公民，兩人都是在境外被招募的，這就是對伯恩斯的所謂「取得進展」的有力回應。中方張網以待，間諜也好，帶路黨也罷，愈來愈寸步難行。

這也正是美國情報官員慨嘆難以重建在華情報網的主因。CIA唯一成功之處是，過去3年用於中國任務的預算增加一倍多，並設立了「中國任務中心」。為單一國家設立任務中心，對CIA來說是史無前例，冷戰時代對蘇聯也不至於如此忌憚，可見美國對中國的恐懼已到了何等程度。

但恐懼也沒有用，無論CIA增加多少經費，對中國的間諜滲透都只能是老鼠拉龜，無從下手，即使收買了一批親美公知，也成不了大事 ，帶不了節奏。相反，美國對華政策愈是歇斯底里，愈顯得心虛膽怯。