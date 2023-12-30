龍吟虎嘯：實質性東西還沒端出

在中美大國博弈持續了5、6年，關係緊張、矛盾升溫情勢下，中美兩軍高層停止了交流對話16個月。上周四兩軍參謀長視頻對話，主題是重建交流溝通、管控風險，這一舉動格外引人注意。然而，當時雙方談了甚麼，談得怎麼樣，是否有成果，沒有透露。

一個星期後，日前中國國防部發言人吳謙大校在例行記者會上表示，中美兩軍視頻通話取得積極性的建設性成果，雙方就共同關心的問題坦誠深入交換意見。吳謙表示，下一步希望美方和中方相向而行；吳謙表示，關於具體項目，兩國國防部門正保持溝通協調，將適時發布消息。

眾所周知，今次中美兩軍高層能夠視頻會議，是因為中美兩國元首上個月在三藩市會晤期間達成了共識。其主旨是：要進行「中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議、開展中美兩軍戰區領導通話」。在過去相當長的時間裏，拜登政府對中國大耍兩面派，大玩軟硬兩手，一邊瘋狂打壓圍堵中國，一邊鼓吹要和中國溝通交流，「管控風險」，霸道虛偽，充滿欺詐。中國早已洞悉其奸，一邊反制反擊，一邊與之周旋，揭露其虛偽奸詐，絕不輕易接過山姆大叔的「橄欖枝」，並開出要「言而有信」、「拿出誠意」、「做出行動」的條件。

拜登政府鑑於對華硬的一手連連碰壁，根本不管用；鑑於美國內外政治、經濟、軍事、大戰略形勢十分糟糕；鑑於競選下屆總統輿情不妙；鑑於俄烏戰爭、巴以戰爭讓他焦頭爛額，必須暫時「收縮東方戰線」、「緩和與中國的關係」，只好反覆「表現善意」。北京吊足了老拜胃口後，終於讓美國國務卿、多名部門首長、白宮安全顧問、總統特使前來溝通，最後在敲定三藩市兩國元首會晤，才應承了「最難搞」的商談兩國軍隊恢復溝通交流事宜。

今次美國似乎不敢再耍花招，令視頻對話取得積極性的建設性成果。然而實質性的東西還沒端出來，大家還要等等看。