坦言集：胡塞因素

從烏克蘭戰爭，美國用北約借烏克蘭作代理人，傾西方全力卻打不敗俄羅斯。到以巴之戰，哈馬斯打破了以軍戰鬥力的神話，且暴露出美國與以色列幾十年來在巴勒斯坦進行的種族清洗行動。美國民主人權的神話也同樣被打破。在加薩，美國全力支持以色列也打敗不了哈馬斯的民間武裝，顯示戰爭不僅靠武器、財力和軍隊規模，更重要的是士氣和道德意志，哀兵必勝。

以色列陷於苦戰，也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）卻擴大了戰場，參加對以色列的戰爭，並且是以歐洲經濟命脈的紅海航道作為打擊重心。美國護航護不了，歐盟亦不可能替代上陣，對付胡塞武裝比對付哈馬斯更困難。哈馬斯是無路可逃，只能以加薩人民的生命相搏。胡塞武裝卻是以紅海航道作為賭注。敗者則航道破壞，歐亞海運主通道折斷，結束了蘇彝士運河開通後歐洲進軍和主宰亞洲的條件。勝則胡塞武裝便成為紅海航道的保護者，也以此來收取政治與經濟利益。過往幾十年，歐洲與亞洲建立的供應鏈體系便如肉在俎上，由胡塞武裝及其政治同盟控制。這會是自葡萄牙殖民主義進入印度洋之後，歐洲代表的西方的最大挫折，甚或會扭轉歐亞一直以來偏於歐洲的權力平衡。歐洲便會從擴張轉為收縮，進入衰落階段。

美國意識到紅海航道的戰略重要性，可卻護航不成，也不可能進攻也門胡塞武裝的根據地。無法可施，任由胡塞武裝挑選西方及以色列的貨輪來進行襲擊，把紅海航道轉變成為由政治選擇把持的關口。

若以色列在加薩戰勝，胡塞武裝會加強對紅海航道的攻擊，將擴及所有支持以色列的國家船隊。若以色列戰敗，胡塞武裝可與歐盟等談判，有條件地開放紅海航道，但對美國則會乘勝追擊，與伊朗一起尋求把美國勢力完全從中東驅逐出去。歐美帝國主義、殖民主義便會在三、四百年後，從印度洋被迫撤退。印度洋會回復在此之前海上絲綢之路的和平、開放與多元化的共用局面。

由於美國去工業化，也控制不了中南美洲，不可能再對當地各國恢復過往生產的奴役，跨大西洋的經濟政治體制霸權便瀕臨瓦解。歐盟多會通過烏克蘭和談與俄羅斯重建合作關係，穩定整個歐洲。中國更可大舉進軍地中海和北海、波羅的海。全球格局便急速重整了。