假冒執法扮嫖客 共掠6.3萬元 闖酒店房劫兩妓女 雙賊落網
【本報訊】執法部門於本月6日及23日晚上，先後接獲兩名分別19歲及25歲女子報案，她們聲稱在紅磡九龍海逸君綽酒店房間內，遭兩名男子搶走財物。其中25歲女事主更報稱該兩人自稱執法人員，遭對方襲擊後搶去38,000元現金；至於19歲女事主則損失約25,000元。
人員經初步調查後，相信兩名女事主俱為性工作者，透過社交平台招攬客人到酒店房間進行交易，而該兩名涉案男子則假扮客人登門犯案。執法人員翻查大量閉路電視錄影片段，鎖定有關目標人物。
檢犯案時衣物手機
至本周三（27日）及本周四，人員分別在旺角及馬鞍山，以涉嫌「盜竊」、「行劫」及「冒警」，拘捕兩名中國籍男子（31及52歲），兩人報稱任職運輸及無業，俱已被扣留調查。行動中，人員檢獲犯案時穿着的衣物及使用的手提電話。
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