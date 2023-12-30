假冒執法扮嫖客 共掠6.3萬元 闖酒店房劫兩妓女 雙賊落網

【本報訊】執法部門於本月6日及23日晚上，先後接獲兩名分別19歲及25歲女子報案，她們聲稱在紅磡九龍海逸君綽酒店房間內，遭兩名男子搶走財物。其中25歲女事主更報稱該兩人自稱執法人員，遭對方襲擊後搶去38,000元現金；至於19歲女事主則損失約25,000元。

檢犯案時衣物手機

至本周三（27日）及本周四，人員分別在旺角及馬鞍山，以涉嫌「盜竊」、「行劫」及「冒警」，拘捕兩名中國籍男子（31及52歲），兩人報稱任職運輸及無業，俱已被扣留調查。行動中，人員檢獲犯案時穿着的衣物及使用的手提電話。