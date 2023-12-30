將軍澳住宅闢毒工場 起貨值110萬

【本報訊】除夕及新年假期將至，販毒集團加緊製毒供應市場。執法部門早前根據線報及經調查後，於本周三（27日）晚上9時，在將軍澳區展開打擊販毒集團行動。期間，人員突擊搜查一私人住宅單位，搗破一個製毒工場，在單位內及一名青年身上，共檢獲約560克懷疑霹靂可卡因、約580克懷疑可卡因粉末以及大量製毒器具，包括有殘餘毒品的煮食煲、電子爐、電子磅、食物烘乾機及梳打粉等。

人員經初步調查後，以涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」，拘捕該名姓曾（22歲）男子，他已被帶走扣留調查，至於檢獲的毒品總市值約110萬元。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

葵涌截男女 公屋單位檢毒 另外，同日下午約5時，人員在葵涌區一帶展開打擊毒品行動。期間，人員在大窩口邨發現一對男女形迹可疑，遂上前把他們截停搜查。人員其後在該對男女的住所單位內，檢獲約505克懷疑霹靂可卡因、206克懷疑氯胺酮及一批懷疑毒品包裝工具，檢獲的懷疑毒品總值約63萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕一名姓何（20歲）男子及一名姓王（19歲）女子，他們隨即被帶走扣留調查。