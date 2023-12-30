破77詐騙洗錢案 拘90人涉款7700萬

墮網戀陷阱 女護士失逾300萬欠巨債 執法部門於本月初至本周三（27日）採取行動，打擊詐騙案及洗黑錢案，期間共拘捕90名男女，最年輕的為一名15歲學生，他們涉嫌與各區發生的77宗各類型騙案有關，涉款共約7,700萬。損失最多一宗逾300萬元，苦主是一名墮入網上情緣騙案的女護士。初步調查顯示，大部分疑犯為傀儡戶口持有人，涉嫌收取報酬向詐騙集團提供個人資料，以便不法分子開戶接收及清洗黑錢。

本月6日至27日，執法部門展開代號「驅策」行動，偵破網上情緣、投資、求職、網上購物、「猜猜我是誰」電話騙案及洗黑錢等共77宗案件，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪，拘捕66男24女，年齡介乎15至74歲，大部分被捕人士俱為傀儡戶口持有人。77宗案件涉及132男134女共266名（17至80歲）受害人，損失金額高達7,700萬，並且凍結91萬元懷疑犯罪得益。

損失最大一宗案件的金額為311萬元，受害人是一名45歲女護士，她透過網上社交平台認識一名聲稱來自愛爾蘭的建築師，二人在素未謀面下發展為網上情侶。其後，騙徒訛稱有貴重禮物從海外寄給她，但因被扣查需要高昂費用作清關和手續費，受害人不虞有詐，遂按指示於3至4個月內、分10多次把款項匯入騙徒提供的傀儡戶口。騙徒收款後即失去聯絡，受害人更因此欠下巨債，案件暫時有一名傀儡戶口持有人被捕。

15歲學生做騙黨跑腿 另外，一名事主接獲「猜猜我是誰」騙徒電話，指其兒子被捕兼要繳交保釋金，事主即時致電兒子求證，發現他安然無事後報案求助。人員遂到事主住所附近埋伏，並拘捕一名前來收取保釋金的28歲無業男，他已被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件已於本月8日在觀塘裁判法院提堂。其餘被捕的89名男女獲准保釋候查，須於明年一月向執法部門報到。據悉，年紀最小的被捕人是一名就讀中二的15歲學生，涉嫌收取2,000元酬勞替不法集團收取騙款。

執法部門指出，一向關注以傀儡戶口清洗黑錢罪行，秀茂坪區至今有18宗案件，在索取法律意見後向有關被捕人作出控訴，當中8人已經被正式落案起訴。而為有效打擊傀儡戶口持有人相關洗黑錢罪行，將會主動向律政司申請加重刑罰以收阻嚇作用。部分被捕傀儡戶口持有人承認，為了小量金錢出售個人資料、銀行卡及網上銀行帳戶、密碼，甚至支票簿等，被不法集團開設不同銀行戶口去處理犯罪得益，他們誤以為這樣做是沒有參與洗黑錢活動。因此，人員呼籲市民不要抱有僥倖心態，以為單單租出、借出或賣出其銀行戶口可以逃避刑責，但其實無論租出、借出及賣出銀行戶口，均與直接參與洗黑錢沒有分別。