擲石傷白鷺 釣魚翁囚兩個月

【本報訊】一名男子今年10月於青衣海濱公園內釣魚期間，涉嫌以石頭擲向一隻白鷺令其受傷及不能飛行。過程被途人拍攝下來。涉案男子被控殘酷對待動物罪，案件昨在西九龍裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官明言絕不能姑息被告行為，判被告即時入獄兩個月。

被告文國基，68歲，報稱退休人士。他被控於2023年10月27日，在青衣青敬路1號青衣海濱公園殘酷地惡待，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致鳥隻受到不必要痛苦。裁判官判刑時表示，雖然未能確切肯定，被告的行為直接導致白鷺死亡，但強調絕不能姑息，採納3個月監禁為量刑起點，因認罪扣減三分之一刑期，總刑期為兩個月。

案發青衣海濱公園6次施襲 同意案情指，案發當日有市民於青衣海濱公園，看見被告將石頭丟向白鷺約6次，白鷺因而不能飛行，該市民遂用手機拍片。執法人員經調查後拘捕被告，被告警誡下說，白鷺阻擋他揮動魚竿，他想用石頭驅趕牠。遇襲的白鷺在案發3日後死亡。案件編號：WKCC 4660/2023