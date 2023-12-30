涉瞞物業出租呃按揭 買家兒子保釋

【本報訊】廉政公署調查貪污時揭發一名物業買家涉嫌瞞報物業已出租，以誘使一間銀行不向她追討須符合自住規定而獲批的八成按揭貸款，涉款逾800萬元。廉署早前起訴該名買家欺詐罪名，經獲律政司進一步法律意見後，其後加控買家的兒子一項欺詐罪，其案件昨在東區裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，控方指案件將於區院處理，裁判官按控方申請，把案件押後至明年2月15日再訊，以等待轉介文件，期間被告獲准以一萬元現金保釋。

被告劉匡哲（23歲，報稱私人導師），被控一項欺詐罪，指他於2020年8月12日至2021年9月20日期間，在香港連同黃顯寧藉作欺騙，即沒有通知中信銀行（國際）有限公司，有關九龍常盛街28號皓畋1座的一個單位佔用情況有所改變，並意圖詐騙而誘使中信不行使權利，要求償還就該物業有關該兩人獲批的部分或全部按揭貸款及/或誘使中信不施加其他條件（包括上調利率），導致兩人獲得利益，或導致中信蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

保釋期間准赴英工作 被告昨申請在保釋期間可離港到英國繼續其導師工作，並獲裁判官批准。資料顯示，本案被告的母親黃顯寧（48歲，保險代理）於今年10月就隱瞞上述和其後另一宗租賃交易被控兩項欺詐罪。其案件早前已於區院提訊，並將於明年3月7日再訊。案件編號：ESCC 2951/2023