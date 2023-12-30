與繼女非法性交 中年漢還押候懲

【本報訊】中年漢涉當13歲繼女要求100元買文具時，反要求「同佢玩」，並着繼女脫下衣服躺在床上與他性交才給錢。此後的2至3年間，又再發生類似事件，繼女最後向社工投訴。中年漢早前於高院否認強姦及非法性交等5罪，經審訊後由3男4女組成的陪審團於昨日退庭商議約9小時後，裁定其中一項非法性交的交替控罪罪成，其餘4罪均罪名不成立。法官決定先提取事主的心理創傷報告及被告的心理報告，被告須還押至明年2月9日判刑。

「要錢可以 同我玩啦」 以M.C.C.作代號的被告，現年53歲，過往沒有案底。他被控兩項強姦罪及兩項交替性的與16歲以下女童非法性交罪，另被控一項非禮罪。案發於2019年至去年間，Ｘ當時介乎13至15歲，是次被裁定罪成的非法性交罪於2021年至去年3月間發生。

據內地出生的Ｘ指，生父與母親離婚後，母親在香港與被告結婚。2019年中，Ｘ與母親來港定居，並與被告同居於新界八鄉某單位。Ｘ指同年10月屋內只有她與被告，她要求被告給她100元買文具，被告稱「要錢可以，同我玩啦」。被告在Ｘ洗澡後叫她進房，並脫去所有衣服，她因害怕遂自行關燈並躺在被告床上。Ｘ稱有叫被告先洗手及洗下體，並稱如不照做「咁就唔玩啦」。被告照做並先在Ｘ上方與她性交，Ｘ則提議她在被告上方。她稱整個過程約半小時，被告並無使用避孕套。她又稱其後發生過不多於10次類似事件。

據控方案情指，Ｘ印象最深刻的是其中一次，Ｘ想與同學出外，向被告索取300元。被告表明若Ｘ不願意「玩」，他不會給錢。Ｘ在不情願下到被告的房間與他性交，並持續數分鐘。控方又指去年5月14日，當Ｘ正在洗碗，被告從後用下體頂Ｘ的臀部，令Ｘ腹部撞到洗碗盆。Ｘ於同月16日向學校老師和社工投訴，社工其後報案。被告於同日被捕，警誡下稱「我無強姦過佢」。案件編號：HCCC 187/2022