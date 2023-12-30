涉瞞財政申貸 男警3欺詐罪提訊

【本報訊】警方財富情報及調查科人員於上月21日在天水圍區以涉嫌欺詐拘捕一名24歲男警，指他於6月14日至23日間，向3間財務公司申請貸款時，隱瞞其個人財務狀況，案件涉及款項共105萬元。經諮詢法律意見後，該名男警被控3項欺詐罪，並於昨日在東區裁判法院提訊。

被告廖健良（24歲）在控罪書上並無填寫報稱職業，據悉他為一名警員，已被停職。廖被控3項欺詐罪，指他於2023年6月14日與2023年6月23日之間，在香港藉作欺騙，即分別在向眾安銀行有限公司、歐力士財務服務香港有限公司及安信信貸有限公司作出個人貸款申請時，虛假地向該3間公司提供聲稱完整及準確的內容及資料，意圖詐騙而誘使該3公司職員作出作為或一系列作為，即批准上述貸款申請及分別批出40萬元、25萬元及40萬元的貸款予廖，而導致他獲得利益或導致該3間公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。案件編號：ESCC 2946/2023