涉宿舍非禮女童 警員下周三再訊

拒認3罪 轉九龍城法院審理 4年前一名男警休班期間，涉嫌在紀律部隊宿舍3度非禮一名十餘歲女童。執法人員今年6月接獲相關報案，之後展開調查，7月4日拘捕被告，落案起訴他3項非禮罪，案件昨在觀塘裁判法院再提訊。被告否認全部控罪，由於事主需要透過閉路電視系統作供，故此本案需轉往九龍城裁判法院審理，案件押後至2024年1月3日在九龍城法院再訊，期間被告續准保釋。

匿名男被告代號「U.K.B.」，現年27歲。控罪書中文版本上的被告職業報稱為其他，英文版本職業一欄則被劃去。據執法部門新聞資料顯示，被告為一名休班警員，已被停職。

事主需循閉路電視系統作供 控罪指，被告於2019年12月某日、2020年7月某日、2020年8月某日，在九龍秀茂坪和康徑1號秀茂坪紀律部隊宿舍某單位，非禮女童Ｘ。據了解，被告與女童是親戚關係。

昨日庭上，辯方表示準備好答辯，法庭職員逐一讀出控罪，被告否認全部3罪，需排期審訊。控方表示，審訊期間將會用上女童Ｘ的錄影帶會面舉證，另外，Ｘ和另一證人會透過閉路電視系統作供。由於需要相關設備，控方申請到把案押後到明年1月3日，轉往九龍城裁判法院再提訊，料屆時會正式排期審訊，期間控方不反對被告繼續保釋。

辯方對控方申請沒有異議，裁判官遂應要求，押後案件至2024年1月3日，批准被告續准以原有條件保釋，即保釋金3,000元，期間不得離港，需居於報住地址，每星期到警署報到兩次，不可直接或間接接觸控方證人，不可踏足秀茂坪紀律部隊宿舍一帶。案件編號：KTCC 1872/2023