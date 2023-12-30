AI服務大使 4管制站執勤

【本報訊】海關的人工智能虛擬服務大使「小慧」，昨日起在機場、香園圍邊境管制站、港珠澳大橋香港口岸及西九龍高鐵站共4個出入境管制站「執勤」。這個服務系統是利用人工智能、自然語言處理及機器學習等技術，可實時解答市民及旅客對海關工作的一般查詢和管制站的資訊，海關預計，系統能夠有效處理大約三成的一般查詢，有助海關釋出人手處理其他事務，期望在明年年底前，把服務擴展至其他口岸。

3語提問 實時解答 虛擬海關服務大使可供旅客在電腦屏幕揀選粵語、普通話或英語，以語音輸入問題，系統會實時解答查詢，同時會增強對查詢的理解能力，提升表現。電腦屏幕分開4個部分，最上層是提醒旅客的資訊，以及旅客應留意的法例要求。第2部分為即時天氣和時間等其他資訊，第3部分是大使「小慧」，而最底的部分就提供即時新聞資訊予使用者。

系統由創科局撥款600萬元研發，暫時有8部，機場及3個陸路口岸各設有兩部，提供旅客需要留意的資訊，包括現金類物品的報關要求及危險藥物「大麻二酚」的管制要求等資訊。