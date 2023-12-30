青少年領袖團增至逾750隊員 入境處提早超額完成KPI

【本報訊】入境事務處青少年領袖團（IDYL）成立10周年，昨日在入境事務學院舉辦大會操，共有85名隊員參與。入境處處長郭俊峯指IDYL目前已覓得來自24間中學逾750位中學生參與，已遠超2023年施政報告提及年底前600名隊員的KPI，期望IDYL能培養對社會有承擔及貢獻的新一代。

處長盼培養守法新一代 大會操先由身穿白色服裝的入境處樂隊打頭炮，向主禮嘉賓演奏《直到世界的盡頭》、《紅蓮華》等樂曲。85名青少年領袖團隊員於長官領導下，緊接在樂曲《當那一天來臨》分3排進場，並進行會操，期間官員逐一檢閱。

郭俊峯指青少年領袖團在2013年12月成立，入境事務學院會派出專責教官到學校進行訓練及活動。而參與學校的數量節節上升，由去年底來自16間中學的417名隊員，增至現時超過750名隊員。郭續指，處方今年新設立IDYL的大專學生分隊，供已經升讀大專院校的隊員加入，協助統籌及帶領IDYL的活動。他期望IDYL能協助隊員加強國民身份認同、建立守法護法意識及自律精神。

入境處青少年領袖團副隊長黃雨萍表示，加入IDYL是因為想接受訓練、參與毅行者義工、入境處60周年大會操等活動，有助她豐富見識之餘，認識來自五湖四海學校的隊員。她續指，步操訓練及其他活動培養其堅毅和責任感，期望升讀大專後繼續參加IDYL相關活動，未來能投身入境處。