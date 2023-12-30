配合除夕煙花匯演 多區明日分階段封路

【本報訊】歷來最大規模的煙花匯演將於明日除夕上演！但市民出行賞煙花前，應先了解人流管制措施及封路措施部署。執法部門表示，西九龍區於當晚6時起分階段封路；港島海旁一帶則在晚上7時起陸續封路；中環蘭桂坊則於當日下午2時開始封路。部門稱十一煙花匯演維港兩岸共有42萬人次逗留，料今次會更多，但仍有信心、能力做好人流管理。

執法部門昨日表示，除夕當日尖沙咀博物館道、廣東道、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道和紅磡繞道一帶的路段，會先在當晚6時起封路；至當晚6時半，天星碼頭一帶路段會封路。為方便市民觀賞煙花後離開，當晚11時45分起會再封閉柯士甸道西、中港城外的廣東道、彌敦道、加連威老道、金巴利道等道路。

港島區灣仔海旁一帶，包括金紫荊廣場等，則由當晚7時開始封閉。當晚9時半開始，中環和東區會分階段封路，包括中環碼頭、添馬公園對出一帶道路、天后興發街等路段。當晚11時55分開始，灣仔謝斐道、駱克道、北角和富道、糖水道等道路亦相繼封閉。中環蘭桂坊則會在當日下午2時開始會封閉個別道路，至元旦清晨5時。部門會視乎人流，擴大封路範圍，部分小巴站、的士站會暫停使用。

執法部門指，今年十一煙花匯演，在西九龍錄得有約34萬人次逗留、港島有約8萬人次，而今次除夕煙花匯演規模是歷來最大，有信心有能力做好人流管理。部門又呼籲市民盡量使用公共交通工具，預留充足時間到達觀賞煙花地點，並遵從在場人員指示。

維港設禁區 限制觀賞船隻 另外，海事處宣布將除夕倒數匯演當日實施海上交通管制，燃放煙花的躉船停泊範圍將分兩階段設立禁區，禁止任何船隻進入。當晚11時至翌日凌晨約1時，維多利亞港中部將設立限制區，除獲特別許可的船隻外，其他船隻不得進入。觀賞煙花的船隻可在限制區和禁區外的指明範圍內停留。