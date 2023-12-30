東呼即應：假難民輸30萬訟費港府務須追收到底

東呼即應炮轟亂象 濫用機制敗訴恐淪壞帳 假難民亂港令人即㷫，一名西非漢逾期留港，聲請期間強姦罪成，出獄後被入境處羈留，其後竟入稟申請人身保護令獲批，入境處最終上訴得直，西非漢須支付30萬元訟費，但恐怕會淪為司法機構又一筆「壞帳」。《東呼即應》探討相關問題，社會各界齊轟假難民在港作奸犯科犯眾怒，30萬訟費必須追收，又指若有法律界人士利用酷刑聲請的包攬程序從中得利，當局不應姑息。

一名西非男子2012年以旅客身份入境本港，不但逾期留港「賴死唔走」，更申請免遣返聲請，在繼續留港期間結婚，甚至趁妻子留院分娩期間，強姦妻子的朋友，於2016年被裁定強姦罪成，判囚10年，去年2月刑滿出獄。

該名西非漢出獄後，一直被入境處根據《入境條例》羈留，以便處理聲請及等候遣返，及後聲請及上訴都被拒絕。他竟早前入稟高院，申請人身保護令，獲高院法官高浩文批准，下令入境處釋放他，處方不服上訴，上訴庭上月底裁定上訴得直，指原審法官作出錯誤考慮，下令該西非漢須支付30萬元訟費，不過他能否找數實在成疑。

現時當局對免遣返聲請者「供食供住」，為每名成人提供每月1,500元租金援助，以及約1,800元其他基本人道援助，但假難民卻在本港屢犯罪案、作奸犯科，「食大茶飯」禍害港人，可謂「貼錢買難受」，實在諷刺。《東方日報》以至議員均曾建議設立半禁閉式關押設施，不應任由假難民手執「行街紙」四處流竄，但當局仍無作為。

議員葛珮帆指，一直有假難民的風化案，市民對假難民作奸犯科非常憤怒，當局絕對需要追查假難民在港有沒有作奸犯科，而該名西非漢須支付的30萬元訟費亦要落力追討，若他在本港有資產，可追討變賣資產還債，形容「一定要追到天腳底」。

南亞假難民成本港治安毒瘤，葛珮帆指出，當局首先要退出國際酷刑公約，且不能本港提出，要國家處理；另外，香港還有本地的人權法案及終審法院的裁決，因此她促請律政司研究如何從相關法例及裁決着手，解決假難民問題。

包攬聲請獲利 司法界惹質疑 不少市民均對詳細法律條文及操作不太熟悉，反而一個西非假難民卻通曉法律程序搞上訴，正如本報正論曾指：「顯然跟本港法律界人士向其教路獻計有關」，實在有必要正視。時事評論員陳雲生表示，濫用聲請保護令的假難民，已困擾本港超過40年，期間還要幫他們代支代繳管理費，聯合國難民署拖欠本港十數億元，至今未歸還，加上現時酷刑聲請的「假難民」又多用百多億，相信司法界有人利用酷刑聲請的包攬程序從中得利，認為當局要好好檢討。

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