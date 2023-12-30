紅館娛樂節目公售門票 3年未逾半

【本報訊】每逢紅館有演唱會舉辦，都吸引大批市民「撲飛」，往往都一票難求。惟康文署回覆傳媒的數據顯示，2021/22年度至今年11月為止的3個年度，包括流行音樂會的紅館娛樂節目，開賣門票首日，公開發售門票比例介乎約25%至48%，當中以2022/23年度最低。而以整段門票發售期計，3個年度都少於半數門票公開發售。根據紅館租用條款，活動場數若在3場或以下，內部銷售比例最高可達八成；4場或以上，內銷比例則最高七成。康文署指一直鼓勵主辦單位調高公售門票比例。

2018年政府提出討論立法規管門票轉售及以用實名制購票。消委會總幹事黃鳳嫺指本港打擊黃牛票工作進度非常緩慢，促請演出主辦單位應增加透明度，交代公售比例，又指實名制是好事，可透過科技解決執行困難。

業界指實名制未能杜絕炒賣 議員江玉歡則建議參考外國做法，規管熱門節目門票轉售價格的升幅，例如澳洲視國際巨星演出及年度網球公開賽為盛事，規定轉售票價不能超出原價的一成。而演出業協會指，實名制不能有效杜絕門票炒賣，更會衍生其他問題，樂迷會將個人資料給予非官方授權的所謂「中介人」代買門票，構成私隱威脅。

康文署指2021年至今，曾多次與主辦機構合作，透過城市售票網節目以實名制或抽籤模式發售門票，包括去年中的MIRROR紅館演唱會、文化中心今年3場香港管弦樂團「久石讓音樂會」。該署指，已實施連串措施打擊門票炒賣，亦和承辦商持續加強售票系統功能。