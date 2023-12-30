麥當勞明年1‧2全線產品加＄1

【本報訊】元旦將至，麥當勞宣布明年1月2日起正式加價，全線產品加價一元，平均加幅為2.6%。調整價格後，香港麥當勞「超值選系列」，例如魚柳包將會由13元加價至14元；麥香雞由14元加價至15元；豬柳漢堡亦由14元加至15元。不過，該公司亦會推出回饋顧客特別優惠。

麥當勞表示，面對全球消費物價以及國際糧食價格持續高企，香港餐飲業人力資源成本上升，整體經營成本不斷上漲，香港麥當勞經審慎考慮後，決定於明年1月2日起，輕微上調全線產品價格一元，平均加幅約2.6%。未來公司亦會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。

調整價格後，「醒晨超值選」的炒雙蛋包餐、豬柳蛋漢堡餐及魚柳包餐亦會由21元轉為22元；「麥麥食超值套餐」的豬柳蛋漢堡餐及麥樂雞餐（6件）由現售28元，增至29元。

元旦起一連7日推優惠 優惠方面，麥當勞將連續7日於App推出「勁賞開Party」優惠，元旦限定全日早餐包括熱香餅精選套餐及珍寶套餐由30元起、另有「10蚊9件麥樂雞」及「20蚊4件脆香雞翼配中汽水」等優惠。