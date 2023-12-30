2外賣平台承諾修訂協議 競委會接納

【本報訊】競爭事務委員會昨宣布，接納網上外賣平台Foodpanda及Deliveroo戶戶送作出的承諾。根據現有資料，競委會得出的結論是由美團營運的網上外賣平台KeeTa，目前在本地網上外賣送遞市場的佔有率超過10%，所以不會被視為小型平台。因此，上述承諾將不會禁止兩間公司要求與其達成獨家合作的餐廳，不得與KeeTa合作。承諾昨日起即時生效，為期3年。

競委會指由即日起，餐廳無論是與多於一個網上外賣平台合作，或是在自家銷售渠道及其他平台訂定其餐點價格時，都可享有更大自由。至今共有5個提供外賣送遞服務的網上平台在港營運，該會早前的調查發現，兩間公司與合作餐廳所訂立的協議，當中某些條文可能妨礙新進或小型平台進入市場及擴張業務，及/或削弱市場競爭。

允餐廳與小型平台合作 競委會認為這些安排會令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。為釋除競委會因該調查所引起的疑慮，兩間公司各自提出承諾，包括修訂條文，讓餐廳與新進平台及/或小型平台合作時，不會失去與其公司獨家合作時所享有的商業誘因（例如較低的佣金率）；可更容易轉為同時與其他網上外賣平台合作等。

該會審視兩輪諮詢所收到的申述後，競委會認為，接納兩間公司作出的承諾是適當做法，並設有匯報機制，以確保平台遵守承諾，標誌着競委會對該兩個平台的調查已經結束，不會在競爭事務審裁處就承諾涵蓋的事宜對它們展開法律程序。

競委會行政總裁畢仲明表示，經網上外賣平台訂購食物已成為全球趨勢，特別是自新冠疫情以來，有關趨勢更愈見明顯。透過接納兩間公司作出的承諾，競委會為網上外賣送遞市場的現有企業及有意進入該市場的企業，維持一個公平的營商環境，亦符合競委會優先關注影響民生及數碼經濟個案的策略。