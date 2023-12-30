違監管令經日竄英 鍾翰林提庇護申請

聖誕獲准沖繩旅遊 懲教署急發召回令 已解散的組織「學生動源」前召集人鍾翰林違反監管令，已往英國尋求政治庇護。鍾在社交網站發布抵達英國的相片，指自己今年6月5日已從大欖懲教所刑滿獲釋，出獄後必須遵守懲教署監管令一年，國安處人員由6月起要求每隔兩至四周與他會面，交代過去數周行蹤，又曾向他提出給予線人費，要求他提供他人的資料。懲教署昨召開記者會，嚴厲譴責鍾公然違反監管令，並已對其發出召回令，並聯絡其他執法部門依法通緝他。

鍾翰林表示，早前他以調適情緒為由，說服懲教署批准他在12月20日至25日聖誕期間離境旅遊，選擇了符合經濟狀況且政治敏感度較低的日本沖繩為目的地，在起行數天前提交機票住宿等資料，成功獲懲教署批准，條件是在本月26日返港。他在沖繩期間，向英美加三地認識的相關人士及機構求助，了解當地移民政策及政庇審核狀況，獲提供有關英國庇護及簽證的法律建議，最終一致認同循英國的政治庇護程序入境。

訛稱趕不及航班 需改期回港 於是，他便趕在理應回港的限期前買了往英國的機票，乘坐飛機在英國時間周三（27日）晚抵達當地。鍾翰林被指發布煽動他人分裂國家的資訊，並處理屬犯罪得益的眾籌款項，在2021年於區域法院承認《港區國安法》中之分裂國家罪、及一項洗黑錢罪，同年11月23日被國安法指定法官陳廣池判處即時監禁43個月。

懲教署副署長梁建業表示，鍾翰林因違反《港區國安法》等罪行，2021年11月被判刑43個月，獲釋後需要接受署方監管一年，他在本月14日通知署方將於本月20至25日離港到沖繩旅行，直至本月25日接獲鍾的電話，指由於未能趕及航班，需要更改時間至本月28日回港。監管人員嘗試聯絡他，惟不成功，直至昨日透過社交媒體及傳媒才得知他已潛逃至英國。

斥極度破壞誠信 促盡快返港 梁批評鍾翰林極度破壞誠信，在社交媒體發布支持港獨及危害國家安全的言論。對於他公然違反監管令，以及在網上發布危害國家安全的訊息，予以嚴厲譴責。署方已即時向他發出召回令，呼籲他回頭是岸，為自己的行為負責，盡快返港。對於鍾聲稱被懲教署拒絕到一間店舖工作，梁指受監管人士必須從事認可工作，當局會按更生需要去考慮，如果工作場所有機會重犯同一罪行，會有限制並建議不要做。梁又指，受監管人士沒有出入境限制，不存在是否批准鍾翰林離港，如果受監管者要離港，須事前通知監管人員。