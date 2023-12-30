醫健：醫健寶庫：護士主導的症狀診所——定期評估及轉介
癌症患者在完成治療並進入復康階段後，或仍需面對由癌症及有關治療引起的各種身體症狀，對其身心健康造成負面影響，阻礙他們回復正常生活。然而，本港目前的癌症護理服務（包括症狀管理支援）主要集中於治療階段，尚未能充分滿足患者在復康階段的需求。
為填補服務缺口，香港大學賽馬會癌症綜合關護中心於2018年成立由護士主導的症狀診所，運用「埃德蒙頓症狀評估系統」，在特定的公立醫院為已完成治療的癌症患者提供全面的症狀評估，並採用分階段護理方法，根據患者的具體情況制訂適切的自理方案或進行轉介，提供為期5年的恒常跟進。
目前該診所已為2,988名癌症患者進行初步評估，當中逾三成患者表示受到中度至嚴重的症狀困擾，包括睡眠困難、神經病變和疼痛等；其中近七成同意接受轉介服務，以進一步獲得診所或其他社區資源中心的護理支援。初步研究顯示，由護士主導的症狀診所對於幫助患者減輕整體症狀困擾的效果顯著。受中度至嚴重症狀困擾影響的328名患者當中，有34%和22%分別在3個月和9個月後的跟進評估中表示症狀已得到改善。
護士主導的症狀診所為癌症患者提供重要的支援系統，透過恒常跟進，確保患者在康復過程中得到持續的關注和支持，並及時調整治療計劃以應對症狀的變化和患者的需要。儘管目前症狀診所的服務僅限於香港大學賽馬會癌症綜合關護中心，但該中心正致力與其他醫療機構和社區資源中心合作建立類似的症狀診所，並提供相應的專業培訓和支援，以擴大服務範圍，讓更多癌症康復者得到所需的持續護理和支援。歡迎致電中心熱線3917 9606或瀏覽中心網站（https://jcicc.med.hku.hk）以了解更多。
香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院博士後研究員吳詠琳博士
香港大學李嘉誠醫學院
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