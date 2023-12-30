醫健：醫健寶庫：護士主導的症狀診所——定期評估及轉介

癌症患者在完成治療並進入復康階段後，或仍需面對由癌症及有關治療引起的各種身體症狀，對其身心健康造成負面影響，阻礙他們回復正常生活。然而，本港目前的癌症護理服務（包括症狀管理支援）主要集中於治療階段，尚未能充分滿足患者在復康階段的需求。

為填補服務缺口，香港大學賽馬會癌症綜合關護中心於2018年成立由護士主導的症狀診所，運用「埃德蒙頓症狀評估系統」，在特定的公立醫院為已完成治療的癌症患者提供全面的症狀評估，並採用分階段護理方法，根據患者的具體情況制訂適切的自理方案或進行轉介，提供為期5年的恒常跟進。

目前該診所已為2,988名癌症患者進行初步評估，當中逾三成患者表示受到中度至嚴重的症狀困擾，包括睡眠困難、神經病變和疼痛等；其中近七成同意接受轉介服務，以進一步獲得診所或其他社區資源中心的護理支援。初步研究顯示，由護士主導的症狀診所對於幫助患者減輕整體症狀困擾的效果顯著。受中度至嚴重症狀困擾影響的328名患者當中，有34%和22%分別在3個月和9個月後的跟進評估中表示症狀已得到改善。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院博士後研究員吳詠琳博士

香港大學李嘉誠醫學院