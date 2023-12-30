牙醫短缺 倡增牙科輔助員紓困

【本報訊】根據政府口腔健康及牙科護理工作小組提交的中期報告，2021年的一項主題性住戶統計調查顯示，只有總人口約13%的市民在統計前12個月內曾接受牙齒檢查，而2020至2022年兩個年度使用在牙科服務上的支出，分別是69億5,200萬元和90億8,200萬元，但是本港每一千人只有大約0.37名牙科醫生，建議可以加強牙科輔助人員的供應紓緩問題。

政府統計處於2021年的一項主題性住戶統計調查顯示，只有總人口約13%的市民在統計前12個月內曾接受牙齒檢查，其中年紀最大的65歲以上群組比率最低，年紀最小的15歲以下群組比率最高，但也只有26.6%，和6至11歲左右的學童大部分都接受學童牙科保健服務定期牙齒檢查應有很大關係，但定期檢查牙齒的習慣並未能於青少年階段持續。

本港每千人僅0.37名牙醫 報告又提到，香港整體在2020至21及2021至22年度使用在牙科服務上的支出，分別是69億5,200萬元和90億8,200萬元，當中大部分屬於私人自付費用。工作小組認為以香港現時稅制及財政狀況，考慮以公帑資助治療性牙科服務時，必須顧及長遠的財務上可持續性，把重點放於預防性基層牙科服務，相信會更具成本效益。

另外，多年來香港一直面對牙科醫生短缺的問題。截至今年11月，香港有2,875名註冊牙科醫生，相當於每1,000名人口有大約0.37名牙科醫生，落後於世界上不少經濟體。工作小組建議推動的基層牙科服務，當中就個別人士患口腔疾病的風險作評估、提供口腔護理及個人生活模式提出建議、提供預防口腔疾病的治療如在牙齒表面塗上氟化物等技術複雜程度較低的服務，都可以由牙科輔助人員提供等。

而截至今年11月，香港有586名登記牙齒衞生員和237名在衞生署工作的牙科治療師。工作小組認為在現時牙科醫生人手短缺的情況下，牙科輔助人員可以擔當重要的角色。要加強基層牙科服務，必須先增加牙科輔助人員的供應。