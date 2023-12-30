新冠病毒活躍度升 JN.1毒株佔比15%

XBB仍屬主流 比例較數周前跌 本港新冠病毒活躍程度略見上升，最近被世界衞生組織列為需要留意的JN.1變種病毒株，流行率亦增加，本地監測顯示，JN.1病毒株樣本佔比約為15%，當局指目前未有證據顯示JN.1病毒株較目前本港最常見的XBB病毒株引致更嚴重疾病。另外，當局昨日公布最後一份疫苗安全監察報告，截至上周六（23日），市民共接種約2,092萬劑疫苗，由6月初起沒有接獲涉及死亡的異常事件報告。

根據衞生防護中心實驗室監測數據顯示，公共衞生化驗服務處上周（17至23日）收集的5,417個呼吸道樣本中，有161個樣本被驗出新冠病毒，比率為2.97%，比前一周的1.96%高。

世衞於上周二（19日）將新冠JN.1變種病毒株列為「需要留意的變種株」，本港亦見JN.1病毒株的流行率有所上升。本地監測數據顯示，截至上周三（20日），XBB及其後代譜系仍然是最常見變種病毒株，佔所有分析結果樣本約70%，但與前數周相比其比例有所下降，而JN.1病毒株佔比則為14.6%。

此外，衞生署昨日公布，疫情期間訂立的《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）已於上周六到期並失效，該署成立的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會亦於昨日公布最後一份疫苗安全監察報告。根據報告，截至上周六，本港市民共接種20,916,600劑新冠疫苗，其中約892.7萬劑為「克爾來福」（即科興）疫苗，約1,120萬劑為復必泰疫苗，約692萬名市民已接種最少一劑疫苗。

逾4100宗疫苗接種異常 報告顯示，截至上周六，當局共接獲8,139宗相關異常事件報告，佔接種總劑量0.04%，其中科興疫苗佔3,407宗，復必泰疫苗則佔4,732宗，接種兩款疫苗首兩大最常見的異常事件均是頭暈及胸部不適。

報告指，自疫苗接種計劃展開以來，專家委員會及衞生署已就超過4,100份疫苗接種異常或關注事件報告進行因果關係評估，當中3,545宗為嚴重或非預期的異常報告，涉5,000項事件，1,157項被分類為「與免疫接種因果關係一致」，其中54%為「貝爾面癱」、7%為心肌炎、4%為心包炎。

迄120人打新冠針後死亡 至於接種後死亡個案方面，當局共接獲120宗相關報告，比率為0.0006%，當中78人曾接種科興疫苗、42人曾接種復必泰疫苗，至今未發現任何個案與接種疫苗有因果關係，而當局自6月起無接獲涉及死亡的異常報告。