致命工業意外 14宗涉政府項目

【本報訊】工業傷亡權益會進行工傷及職業安全大事回顧，跟進的職業死亡意外共有74宗，主要來自建造業，錄24宗，致25人死亡。總幹事蕭倩文昨日表示，情況令人擔憂，指個案主要來自密閉空間、吊運、拆卸及高處墮下意外，另外亦多了3宗涉及觸電的意外。而涉及到政府的工程有14宗，蕭認為反映監管不力，有需要加強。

蕭倩文出席電台節目時指出，建造業吊運工作有一貫守則，如跟足指引及守則，相信不少意外可以避免，但現時存在交叉作業、趕工或安全意識不足等情況，她建議吊運工作要規定有信號員在場指示，以減少意外發生。

她又提到18宗在工作期間猝死的個案，反映在職場中或面對工作環境問題，例如是天氣或超時工作等，而被歸類為猝死屬個人因素或自然死亡，家屬無法得到賠償，她認為應爭取或修例，如猝死是由工作因素引致，亦應得到賠償。

違職安例判罰輕 欠阻嚇 蕭倩文又表示，今年社會就職安健方面多了討論，這是好的做法，但亦有完善的需要，一些個案罰款相當低。她舉例說，有個案涉及僱主無為工人購買勞工保險，雖然最高罰款是10萬元及監禁兩年，但從過往判罰數字來看，平均只罰款數千元，完全發揮不到阻嚇作用，認為要更大力的鞭策甚至監禁，才有足夠阻嚇力。