奪命頻頻 職安環境迅速惡化 勞處巡查效果差

地盤安全管理制度 團體促檢討 本港2023年發生不少致命工業意外，工聯職安健協會昨日回顧今年職安狀況，指本港職安環境正迅速惡化，今年致命職業及工業意外據報道已有56宗，較去年的23宗超出一倍，其中11月更連環發生7宗致命意外，接近每周兩宗，12月更在同一天發生兩宗致命意外，反映職安問題正見速度惡化。該會批評勞工處雖加強巡查工作，但工業意外未見改善，反映該處的巡查工作並未帶來應有成效，效果令人失望。該會促當局全面檢討現有的地盤安全管理制度，並研究擴大《工廠及工業經營（安全管理）規例》至其他適合的行業。

協會指，致命工傷事故外，今年上半年本港亦發生了14,197宗職業傷亡個案，當中14,052宗是受傷個案，身兼協會顧問的議員郭偉强指，過往佔比最高的「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」及「提舉或搬運物件時受傷」鮮有社會或政府關注，缺乏成因研究，認為政府要實施具體措施減少意外發生，促請勞工處盡快強制地盤實施《工廠及工業經營（安全管理）規例》中所有14項元素，包括尚未強制實行的「工作風險評估」、「安全推廣」、「程序監控計劃」和「健康保障送劃」，認為這4項元素對工作間意外有重大影響。

精進釘牌 疑用另一公司身份經營 協會又提及4月底時推出的《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》，本期望可以阻嚇性減少工業意外，但情況卻令人失望。截至9月，勞工處進行了53,428次地盤安全巡查，發出2,977張「暫時停工通知書」/「敦促改善通知書」，以及提出1,867項檢控，但工業意外的情況卻未有改善。協會副主席葉偉明提及屢次發生致命意外的「精進建築工程有限公司」11月被發展局釘牌，但旋即被人發現疑似用另一公司身份繼續經營，令人對監管制度的作用及未來的職安環境感到擔憂。

該會建議當局全面檢討現有的地盤安全管理制度，並研究擴大《工廠及工業經營（安全管理）規例》至其他適合的行業，又建議參考建築設計及管理規例（CDM）及內地的「三同時」制度，釐清各方責任，進行設計時加入安全保障，同時亦應訂立法例要求公司在投標時，在預算中要有一定比例投放在職安健的預防及宣傳上。