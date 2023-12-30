展望2024 調查：民生經濟信心淨值回落

【本報訊】2023年即將過去，有組織進行市民對2023年生活回顧及2024年展望的意見調查，發現有62%市民表示今年過得開心，而展望明年，市民個人層面信心全面改善，對個人生活、個人身心健康及個人工作或學業3個個人層面的信心淨值均錄得不同程度的升幅，當中以個人身心健康最為明顯。進行研究的組織促請政府，積極謀求經濟發展新局，繼續深化招商引才措施，鞏固與提升香港的競爭優勢。

62%受訪者指今年過得開心 香港研究協會於12月21至28日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,041名18歲或以上市民，以了解市民對今年及明年生活的意見。回顧2023年，共有62%（+13%）受訪者表示自己今年過得「非常開心」及「頗開心」， 而表示「非常不開心」及「頗不開心」的共有29%（-11%）。開心的比例連續3年多於不開心， 顯示2023年市民的心情持續改善；表示「無話開唔開心」的則佔百分之八（-3%），表示「不知道/很難說/無意見」的佔百分之一。

調查又發現，受訪者對今年個人生活、個人身心健康、個人工作/學業及香港政治狀況的滿意淨值（滿意減不滿意）全部上升，當中以「個人生活」的升幅（+24%）最為顯著。

而展望2024年，市民對個人生活、個人身心健康及個人工作/學業3個個人層面的信心淨值均錄得不同程度的升幅，當中以個人身心健康最為明顯（+26%），表示滿意的比例亦升至4年新高。至於社會層面，香港政治狀況的信心淨值微升，而香港民生狀況、香港經濟狀況及香港整體發展的信心淨值則有所回落。

團體促鞏固提升競爭優勢 香港研究協會負責人指，環球利率持續高企，地緣政治局勢變化不斷，預料未來一年香港經濟增長動力會受壓。協會負責人促請政府，積極謀求經濟發展新局，繼續深化招商引才措施，鞏固與提升香港的競爭優勢。為解決社會深層次矛盾問題，改善民生提供更良好的基礎，讓市民過更幸福美滿的生活。