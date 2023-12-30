疑學業問題爭吵 母傷17歲子復跳樓亡

【本報訊】本周四深夜11時許，一對母子在屯門湖景邨湖畔樓高層一單位內，疑因故發生激烈爭執，期間姓陳（55歲）母親情緒激動，持鐵錘及一把約30厘米長菜刀襲擊17歲兒子，兒子遇襲受傷，逃出單位高呼救命，並稱「有人想殺佢」，其後自行報案求助。

單位內檢獲菜刀鐵錘 陳婦在案發後跑出單位，並走到上一樓層走廊跨過鐵欄，縱身一躍飛墮大廈天井。救護員接報趕至，即場替昏迷的陳婦急救並由救護車送院搶救，惜她被送抵醫院後傷重不治。遇襲兒子頸部受傷，清醒由救護車送往屯門醫院治理。

執法人員封鎖現場，在單位內檢獲懷疑涉案的菜刀及鐵錘，鑑證科人員則在場通宵搜證。人員經初步調查後，把案件列作「傷人」及「有人從高處墮下」處理。據悉，遇襲兒子現時正就讀中四，事發時懷疑因學業問題與母親爭吵，惟事件的經過及實際起因仍然有待進一步調查。

記者昨晨返回事發大廈了解，女死者墮樓位置已清理完畢，而事發單位則門窗緊閉。同層多戶鄰居均指與涉事家庭並不熟悉，只知女死者及一對子女於數年前遷入單位，事發時只留意到腳步聲，未聽聞單位內傳出吵架聲。