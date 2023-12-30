赴星洲航班一再取消 滯港乘客嚇怕

【本報訊】國泰航空連日取消多個航班，有港人原定於24日回新加坡工作，但因國泰一再取消其航班，目前仍滯留香港，擔心「連份工都保唔住」，又稱被是次經歷嚇怕，「以後唔會再揀國泰。」另有港人原定今日從悉尼乘坐國泰航班回港，但28日深夜才接獲航班取消通知，後獲安排坐昨晚的航班回港，乘客稱因航班取消打亂行程，酒店費連景點門票損失達一萬元。

於新加坡工作的港人朱小姐，早前回港探親，原定於平安夜晚上8時25分，乘搭國泰航班回新加坡。但她辦妥登機手續，臨上機前一刻才獲通知航班取消。其後國泰安排她改乘29日同一時間的航班，但28日晚上9時，她再次收到航班取消通知，隨即致電國泰熱線查詢，等了4個多小時，才獲安排31號晚上8時25分的航班，「customer service（客戶服務）好差，職員唔講原因，推三推四」。

朱小姐指，除了平安夜當晚國泰即場派發的150元機場餐券，國泰並未有因航班取消而作其他賠償，「職員淨係叫我claim insurance（保險理賠）」。她續指，職員拒絕承諾31號晚的航班一定飛到，她擔心再拖下去「連份工都保唔住」。她又稱被是次經歷嚇怕，「以後唔會再揀國泰，揀番SQ（新加坡航空）算啦，起碼有信譽。」

張先生（化名）一家7口原定於本月30號從悉尼坐國泰航空回港，但28日晚上11時才獲通知航班取消，後來致電國泰熱線查詢，當時職員聲稱因機師罷工，故30號所有由悉尼飛香港的航班均取消；其後職員改口，僅稱「有情況」而取消航班。張生指，當時被告知僅29日或31日有航班回港，若改到29號回香港，有3班航班選擇，但要收取額外費用。「國泰取消我哋機票，仲要向我們罰款，我覺得好失望。」他隨即向職員表示要投訴。

遊悉尼7口家被迫提早返港 損失萬元 及至29日凌晨3點，國泰職員致電張先生稱只要他撤銷投訴，可以為其安排29號的航班，且毋須繳交任何額外費用，最終他接受職員提出的條件。他表示，因國泰臨時取消航班，令他原定至30日的行程匆匆結束，連同酒店費用兼景點門票，損失達一萬元。「因為孩子要趕返學，擔心返唔到香港。」他又指，自己已算幸運，據他所知，不少港人仍滯留當地。