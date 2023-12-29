虛擬投資洗黑錢 監管缺失罪案多

JPEX風暴早前鬧得沸沸揚揚，外界高度關注虛擬投資平台無王管之際，又有不法集團藉虛擬資產投資，誘騙年輕人淪為洗黑錢的工具。有立法會議員表示，今個月內已接獲數宗求助，大部分為20多歲高學歷年輕人，他們均以為自己進行合法和微利的生意，結果卻捲入涉嫌使用虛擬資產洗黑錢案件。不法虛擬交易蔚然成風，有關方面卻始終沒有有效的打擊和監管。

議員續指，當中有個案用4至5個月時間，透過虛擬資產洗黑錢近億元，事主不清楚洗黑錢相關法例，相信自己進行的是合法投資和微利生意，其後因為年中驚現多宗虛擬資產騙案，事主才停止相關工作，但仍然被調查。事主先是經朋友介紹去非香港持牌交易所註冊戶口，其後朋友向事主存入虛擬資產，叫事主在持牌交易所出售，將收益轉到事主的個人戶口，然後事主提取現金到指定的OTC予朋友。事主可以從中賺取差價，當中幾千萬元流水帳，僅能賺取幾萬元。又有事主在交易過程中開設16個戶口，期間部分戶口被銀行以交易流量太大、涉及不尋常活動而關閉，及後事主轉至網上銀行開戶。

誠然，不清楚何謂洗黑錢，不能成為抗辯和免責理由，事主若觸犯了洗黑錢罪行，受查甚至被起訴也是無可厚非。但無可否認的是，現在有關虛擬資產的投資平台多如雨後春筍，加上名人效應，不少人以為這樣做只算是賺取微利的正當投資，也有人認為以小博大在投資界很尋常。JPEX和HOUNAX相繼爆煲，顯然仍未能敲醒整個社會的神經。當局長久以來沒有作出有效打擊及監管，寫在牆上。

港府最常用的卸責藉口，就是目前並沒有法例規管無牌的虛擬資產交易平台。當局曾經指出，海關主要負責監管持牌服務經營者，而虛擬資產並非法定貨幣，因此不受監管，但強調針對洗黑錢活動，當局在國際組織上素有合作；至於場外、點對點虛擬貨幣交易亦不在證監會監管範疇以內，以致在JPEX和HOUNAX出事後，證監會即時擺出一副事不關己的態度。正如議員所說，現在的法例呈現真空狀態，無異於給予不法集團犯罪機會，讓更多市民受害，要求當局加強宣傳，修補線下交易漏洞。很可惜，港府至今仍是使出拖字訣，對有關亂象束手無策。君不見，JPEX和HOUNAX事發後，執法部門一度風風火火地「拉人封艇」，但如今已是偃旗息鼓，幕後黑手依然逍遙法外。

正是港府長期放任自流，法例落後未能與時並進，證監會監管拖拖拉拉，才會令香港淪為詐騙之都、洗黑錢天堂。當局若繼續把頭埋在沙堆，隨時將香港國際金融中心的美名一朝喪。當然，現今社會，人人急功近利，財迷心竅，明明對投資虛擬資產毫無認識，卻真金白銀奉獻，甚至人云亦云，以為開個戶口替人轉帳，錢便會自動來。明乎此，最有效打擊罪案的方法，還是要市民自己提高警惕，腳踏實地，擺正心態。