笑看天下：欲打之仗 何患無詞

以色列國防軍周二宣布，擴大喺巴勒斯坦加薩地帶中部地區嘅地面行動，當天攻入布雷杰，當地多個難民營嘅居民形容轟炸非常密集。以色列國防軍總參謀長哈列維聲言戰事將持續多個月，強調徹底瓦解恐怖組織冇神奇解決方案，只能依靠堅決和持續的戰鬥。

內塔尼亞胡高級顧問雷格夫曾向傳媒表示，以色列和美國就以哈戰爭看法有分歧，兩國討論過不同戰術議題，互有認真聽取對方意見，雙方都希望看到哈馬斯被摧毀。以哈戰爭至今已經打了80多天，而以軍喺加薩嘅殺戮持續，即使平安夜和聖誕節仍炮火隆隆，有當地醫生接受半島電視台訪問時坦言，對開戰以來日夜不停救治傷者大感煩躁，並說好想質問拜登政府和世界領袖，以及那些向以色列輸出大殺傷力武器嘅人：「我們還要死幾多人？」這真是「大哉問」！

以色列總參謀長哈列維表示，以軍消滅了許多恐怖分子和指揮官，其中一些人向以軍投降，以軍俘虜數百名囚犯，摧毀許多地下基礎設施和武器。佢又補充，由於加薩地形結構複雜，喺不同地區需要制訂不同策略，因此戰爭不會在短期內完結。

欲打之仗，何患無詞？開戰至今，無辜平民死傷枕藉，嚴峻嘅人道危機令支持以色列嘅西方國家受壓。面積只有約365平方里嘅加薩地帶，住咗約230萬巴勒斯坦人，係世界人口密度最高的地方之一。可以話，以軍要「盡殲」哈馬斯勢力，必然會傷及居住其中嘅平民。以軍一開始就對加蕯狂轟濫炸，據悉加薩一帶於頭4天已有70%房屋被戰火波及。如今戰爭已蔓延至整個加薩，再持續多幾個月，整個加薩恐怕會變成廢墟，根本就係鬼域！戰後加薩由誰管治亦係大難題，巴人活着真係難！