撥亂反正：加拿大政府賠錢遮醜

曾被中國以危害國家安全罪名拘控的加拿大商人斯派佛，早前向加國政府索賠數百萬美元，理由是他「無意中」向加國前外交官康明凱透露的一些北韓訊息，最後竟通過加國政府分享到其他五眼聯盟成員，導致他與康明凱被關押逾1,000日。當時筆者預計加方會答應賠款，以免事件愈鬧愈大，洩露更多五眼聯盟的情報網絡機密，以至影響更多情報人員與線人的安危。

果然，日前有當地傳媒引述加國政府消息報道，當局正與斯派佛及康明凱（原來他也有份索償）商討，提出向兩人各賠300萬加元（約1,770萬港元）作和解，以免披露相關國安情報工作及引起國內外的進一步關注。惟斯派佛要求將賠償金額提高至1,050萬加元（約6,220萬港元），理由是加國政府處理在中國的情報工作有重大過失。有關討價還價內容再三曝光，估計是斯派佛欲借傳媒報道向政府施壓抬價，也可能是政府藉此質疑對方獅子開大口。

無論如何，有關報道再次證實了幾項事實。其一是不論斯派佛到底是有心或無意披露了有關北韓訊息，加方確實有通過一些前任或現任外交人員及其他線人，在中國收集不限於當地的機密情報，並會將相關情報轉告予美英等盟友。加方此前指控中方將兩人任意拘押，實為賊喊捉賊。

其二是正如斯派佛所指，加方在中國的情報工作存在重大過失，中方似乎一早就洞悉有關行動，因此可在加國幫美國扣押華為太子女孟晚舟後隨即收網拉人，以作反制。而且可以想像，加方此前收集到的所謂機密情報，隨時是中方故意放給西方的「流料」。其三是加拿大為了協助美方，導致自己的情報網被刺破，兩名國民被扣押，現在還被迫賠款求和遮醜，但看來自身卻得不到絲毫利益。