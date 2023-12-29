自成一家：鬥搶北極資源禍害全球

過去兩年因烏克蘭問題而關係緊張的美俄兩國，近來又在北極問題上隔空交鋒。事緣美國政府單方面宣布在北極等7個區域延伸大陸架，意圖在周邊更大範圍的海域開採礦物、油氣等資源，惹起俄羅斯強烈不滿。美國的舉動會否導致全球緊張局勢進一步升溫，成為國際社會的焦點之一。

地球有南極和北極。1961年的《南極條約》表明南極是全人類的共同財產，不屬於任何一個國家，凍結了各國對南極主權的爭奪。但有關北極，各國只能依據《聯合國海洋法公約》處理北極附近地區的資源開發、大陸架以及公海利用的事宜和爭端，這也為各國搶奪北極資源留下一條尾巴。

因為別看北極地區常年溫度極低、被冰雪覆蓋，海底下卻蘊藏重要的資源，例如煤炭儲量佔全球潛在儲量的9%、天然氣佔30%、石油佔13%，同時擁有大量的黃金、鑽石、鋅等礦產資源和豐富的漁業資源，其領海領空的歸屬，對全球航海和航空也十分重要。近年隨着全球變暖、海冰消融，北極的戰略地位日益提升，自然被極地附近國家垂涎。

美國海軍協會網站曾披露，美國海岸防衞隊計劃建造6艘極地安全巡邏艦，強化在北極地區的存在感。俄羅斯也不甘示弱，同年在北極部署裝甲推土機，成為俄國在北極第3個重要的極地設備。除了美俄，加拿大政府亦專門設立聯邦北極委員會，並計劃建造8艘具破冰能力的巡邏艦等。

但在大國劍拔弩張搶奪北極資源的同時，北極的自然環境也在出現變化，正逐漸出現海平面上升、氣候變暖加速、生物多樣性受損等全球性問題。近年幾個大國之間的關係持續惡化，搞不好隨時會令北極成為新的火藥桶，禍害全球。