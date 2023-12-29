橫眉冷看：盡快講和才是正經

烏克蘭總統澤連斯基曾經宣稱，絕不會以領土交換和平，但說話可不能講得太絕。根據最新的民意調查，願意割讓土地換取與俄羅斯停戰的烏克蘭人，已接近兩成。數字表面看來不算太高，可是跟去年相比，已跳升一倍，假如趨勢持續，來年民調的支持度又升一倍，到時候就會有四成人寧可喪失領土，也希望國家能夠回復平靜。

從俄烏戰爭爆發的一刻開始，烏克蘭就注定要失敗，俄羅斯是世界第二大軍事強國，兩國硬幹起來，無異於矮子鬥巨人，基輔的勝算幾近於零，負隅頑抗，只會苦了烏克蘭的百姓。筆者老早便對烏國開出藥方，建議澤連斯基效法中共立國初期的領導人，將領土糾紛延後處理，即使等他100年也不打緊，何必只爭朝夕？早前本欄已提及過，上世紀70年代，時任美國國務卿基辛格訪華，跟毛澤東談及台灣問題，毛主席說，台灣一定要取回，但不急於一時，再等100年也無妨。接任的領導人鄧小平、江澤民，也是採取同樣態度，大國領袖，就是有大國領袖的胸襟和眼光。

今日的烏克蘭，即使要用領土換取和平，也不必當真答應將頓涅茨克等地，永久割讓予俄羅斯，只消將失去的15%領土視作淪陷地帶，待將來時機成熟，再取回便行。所謂「天下大勢，分久必合，合久必分」，從大歷史的眼光視之，不必太重視一時一地的得失。俄羅斯總統普京的任期再長，充其量也不過多做二、三十年，待他離任後，俄羅斯以至全世界，或許又是另一幅光景。

烏克蘭與其打一場必敗之戰，倒不如暫且罷兵，與俄國講和，此舉既可放過在生死邊緣掙扎的烏國士兵，更可解救二千多萬活在水深火熱的烏克蘭人。