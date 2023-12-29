強詞有理：執迷不悟

21世紀是科技發展日新月異的年代，雖然中國起步較遲，但近年追趕速度驚人，成就斐然，許多領域已有後來居上之勢，為經濟增長提供強大動力，也引起美國諸多猜忌和打壓。尤其是人工智能（AI）領域，勢必成為科技發展下一個爆發點，只要掌握了領先技術，就能掌握國際標準制訂權，也就能掌握全球競爭的主動權。

美國千方百計封鎖圍堵，就是為了阻止中國在AI領域居於領先地位。其商務部長雷蒙多日前聲稱，中國每日都試圖找出繞過美國出口管制的方法，意味華府必須思考如何加強管制，並與盟友一起執行，美國在人工智能和先進半導體設計領域領先世界，絕不會讓中國追上。

是嗎？若老美自認不會讓中國追上，何必如此焦慮？實際上，面對中國快速發展，美國領先優勢所餘無幾，這正是他們愈來愈歇斯底里的主要原因。有美國媒體炒作，中國黑客竊取大量美國官員和企業高管的個人訊息，並利用AI儲存和梳理這些數據，對美國構成潛在的安全威脅云云。這無非又是抹黑和誣陷的慣用伎倆，通過編造謊言來攻擊中國，已成為美國媒體和政客的主要工作。有位美國AI公司前員工被指控將機密帶往中國，受到情報部門取證調查，結果證明相關指控純屬子虛烏有。這些年類似例子已多不勝數，老美神經兮兮，杯弓蛇影，整天活在恐懼中。

日前美國媒體又傳出消息，指總統拜登正考慮提高部分中國商品的關稅，包括電動汽車，以支持和保護美國清潔能源產業，對抗平價的中國出口產品。美國商務部同時公布，將啟動對美國半導體供應鏈和國防工業基礎的調查，以解決中國晶片引發的國家安全擔憂。特朗普對中國商品加徵關稅，受傷害的反而是美國消費者，拜登執迷不悟，依然堅持一條路走到黑，只能證明老美已經技窮，再也變不出其他花樣。

事實上，提高關稅也好，封鎖禁運也罷，美國以這些老招數對付中國，注定枉費心機，只能刺激中國加快自主研發，徹底解決卡脖子問題，落實全產業鏈。當然，這條路絕不會平坦，過程必會遇到各種困難，但中國具有舉國體制的優勢，也擁有全球最大的市場，只要中國人認準目標，就一定能夠實現。再過若干年，回過頭來看美國打壓中國的這些舉措，也許會覺得既荒謬又可笑。