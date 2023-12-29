坦言集：歷史認知

烏克蘭戰爭、以巴之戰，都顯示出歷史認知是怎樣重要。

單看烏克蘭受俄羅斯侵略，便一面倒支持烏克蘭政府，這是平面、即時的認知，沒有了解到社會現實有因有源。人不是單獨，社會國家也不是孤懸時空中，與別的社會國家、與自己的前生後世毫無連繫。這些平面、即時現象與上下古今縱橫的連繫，便是歷史。

沒有歷史，現象便不存在。於是俄羅斯進侵，要看的是2014年的衝突，更要看烏東俄裔居民的來源，烏克蘭政治在2014年廣場革命後的性質，也由此可追溯烏克蘭在獨立前與蘇聯、俄羅斯的關係，烏克蘭新納粹主義的前身，從19世紀後期以來與俄羅斯（包括烏克蘭）的革命運動。亦同時要看蘇聯時代的冷戰，冷戰後美國及西方與俄羅斯、烏克蘭的關係，涉及到烏克蘭的去俄羅斯化、烏克蘭的斯拉夫起源、烏克蘭語與俄語、烏克蘭東正教教會隸屬俄羅斯教會等。它們不是民族之間的差別，而近似一個民族發展中產生的地區文化差異，差別並不比中國粵閩之別為大。

戰爭涉及權力利益，也影響到社會文化，因此便不只是政治集團之間的爭權奪利，而是把整個地區的社會文化經濟捲入去。戰場勝負憑武力，但武力不僅是武器、軍隊人數，還有經濟實力、士氣、民心，而士氣、民心不可能靠政治鼓動，更受被發動出來的社會、民族、政治認同感所決定。認同感便是歷史意識，可歷史意識並不必定反眏歷史現實，其中有扭曲，有遺漏、偏差。於是，怎樣認識歷史或許便是最終決定一個社會的歷史意識，決定戰爭中一方力量的韌性能力，決定戰爭的成敗和其後遺作用。

同樣地，以巴之戰要理解的便不是以色列與哈馬斯的軍力對比，而是巴勒斯坦上百年阿拉伯人與西方大國的鬥爭，夾雜上猶太勢力在西方政治中的作用。也要看到猶太教、猶太聖經歷史的真面貌，不是荷里活電影、西方媒體所宣傳的一套，而是實實在在體現在猶太人在與伊斯蘭教、基督教政治勢力千年以上的各種關係上。

看歷史，便不會簡單地、粗暴地採取偏頗的政治立場。而從表象可突破各種扭曲、欺騙，看到戰爭或非戰爭中各個國家民族的真實關係，真正的利益關連，也才可以了解歷史矛盾勢力互動衝擊下的可能發展趨勢，不會無知地盲從，被欺騙，或自欺欺人。