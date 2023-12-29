毒P命案 高鐵西九龍站再拘1人

【本報訊】來自內地的碩士男生，上周被發現倒斃於上水一處空地。執法人員事後拘捕3名男子，懷疑與案件有關。3人分別被控誤殺、危險藥物的販運及阻止埋葬屍體罪，昨解往粉嶺裁判法院應訊。3名被告應訊時表現平靜，暫時毋須答辯，法庭將他們繼續收押至2024年3月21日再訊，控方庭上透露尚有疑犯在逃。另一方面，執法部門指經進一步調查後，於周三（27日）傍晚約6時30分，在高鐵西九龍站，以涉嫌「阻止合法埋葬屍體」拘捕多一名姓萬（25歲）本地男子，他已被控上述罪名，將於今日上午在粉嶺裁判法院提堂。

3人粉嶺裁判法院應訊 昨日在法庭提訊的3名被告分別是關永賢（51歲，保安員）、鄭嘉富（20歲，李嘉誠專業進修學院護理系一年級生）及鄭思仲（62歲，無業）。其中關永賢及鄭思仲被控誤殺罪，控罪指他們於2023年12月23日，在新界粉嶺馬會道粉嶺圍二巷23號屋，非法殺死男子許文俊。關另被控於同日同地非法販運危險藥物。此外，3人同被控於同日，在香港，與另外兩名不知名男子，阻止埋葬男子許文俊的屍體。

控方昨申請眾被告暫時毋須答辯，以便執法人員進一步調查，包括進行有關檢驗和搜證，及翻查閉路電視片段。控方反對3人保釋，3名被告中，只有鄭思仲申請保釋，但最終被法庭否決，3名被告均放棄每8天覆核保釋的權利。

據悉，上周六（23日）早上，執法部門接獲報案，指有一名男子倒臥於粉嶺圍一村屋對開空地，救護員到場救援，證實該男子已死亡，執法人員追查下拘捕3名被告。據相關報道指，當日村屋內正舉行聖誕派對，死者疑有份參與，期間有人疑注射毒品助興。案件編號：FLCC 2178/2023