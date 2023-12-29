貨值8200萬 破海路走私搗煙倉 2男落網

聖誕假期前夕，海關根據情報展開反私煙行動，在今年11月杪於屯門偵破一宗大型海運走私香煙案，經順藤摸瓜後，再於上周四搗破一個位於柴灣一工廈單位的私煙倉，檢獲總值約8,200萬元的懷疑私煙，當中所逃避的稅款約5,600萬元，同時拘捕兩名男子，並追查該批私煙的來源及銷售渠道。海關表示，今年已累計截獲約6.5億支私煙，新年假期將至，關員會繼續從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關早前經深入調查及情報分析後，於今年11月29日展開行動，在屯門公眾貨物裝卸區截查一艘躉船，在船上其中一個貨櫃內，檢獲約900萬支、估計市值約3,300萬元的懷疑私煙，並拘捕一名懷疑涉案的21歲男子。

工廈儲存 深夜分銷 海關循線追查後，發現私煙集團利用工廈單位儲存私煙，再藉晚間或深夜時段進行分銷活動。至上周四凌晨時分，關員在藍田匯景道一屋苑卸貨區，拘捕一名46歲男子，並在現場檢獲22萬支懷疑私煙。其後，人員把該名男子押解到柴灣豐業街一工廈單位搜查，從中搜出約1,300萬支懷疑私煙，估計市值約4,900萬元。

調查人員指出，私煙集團選擇夜間犯案，誤以為海關會因而放鬆警惕，海關會繼續追查該批私煙的來源和去向，強調案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

根據海關紀錄，今年截至目前為止，共截獲約6.5億支私煙，總市值高達22.5億元，應課稅值約15.4億元。由於新年將至，海關將會在物流旺季繼續加強打擊，防止私煙流入市場。