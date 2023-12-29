醫健：職場健康：工作場所整理有妙法

快將踏入新的一年，這是新的開始，亦是整理工作場所的好時機。辦公室物品如傢俬電器、貨品、文件和電腦設備等，擺放或儲存不當會增加發生意外的風險，例如滑倒及絆倒；過高或不穩地堆疊存放容易造成物料下墮，亦可能會阻塞走火通道。把工作場所整理好，不但有助提升工作效率，亦可減少工作間的意外。以下介紹5S良好工作場所整理的5大法則，協助忙碌的你把工作間整理得井然有序。

5S五大法則包括「整理」、「存放」、「清潔」、「標準」和「修養」，運用這些法則就可以將工作間變得整齊又安全，還可減少尋找物件的時間。第一步由「整理」開始，先將物件分門別類，保留「要」的文件和物品，並棄置不需要的。其實，棄置不需要的東西是最艱難的，因為可能會覺得東西仍有用而不捨得棄置，所以日後在收取文件時可盡量使用電子版，避免放置大量文件和浪費紙張。第二步就是「存放」，按「要」的物品使用頻率、使用量及運作流程等特性，訂出儲存的位置和數量，以達致有條理地儲存和放置物品，例如把經常使用的物品擺放較近自己的位置；不常用的集中放進倉庫儲存，並記錄其存放時間及內容。

除了以上兩大法則，我們亦需要為良好工作場所整理中的「整理」、「存放」、「清潔」規範化建立「標準」，例如為「整理」建立處理物品的規則；為「存放」定下識別管理及存放的方式；以及為「清潔」定下清理和檢查準則，使物品或設備經常處於清潔和運作良好的狀態。最後是「修養」，把工作場所整理養成習慣去執行和保持。希望在新一年大家有一個更有效率和愉悅的工作環境！

職業安全健康局

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