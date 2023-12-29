明年8‧25起 僅樂悠咭使用者 可2元優惠乘車

供60歲或以上申請 印有相片姓名 兩元乘車優惠計劃推出超過10年，上屆政府將參與資格門檻降至60歲，惟濫用情況愈發嚴重，運輸署於今年6月至12月22日的巡查執法發現約2,100宗懷疑違規使用兩元優惠個案，港鐵同期亦發現超過3,000人違規。港府昨日（28日）宣布，所有60歲或以上香港居民，包括合資格殘疾人士，由明年8月25日起，必須使用「樂悠咭」才可享用兩元優惠。

半年5200人違規濫用 運輸署於今年6月至12月22日展開了320次聯合執法行動，查驗公共交通共590條路線，發現違規使用兩元乘車優惠個案多逾2,100宗，其中一宗已進入檢控程序。港鐵於同期的執管行動亦發現約3,100名違規使用兩元優惠計劃人士，相關人士已被罰款。允郵寄申請 四周內寄出

郵遞申請 4周內寄出 當局昨日指，明年8月25日起須全面使用「樂悠咭」，咭上印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。未滿60歲的合資格殘疾人士，屆時仍可使用已加註「殘疾人士身份」的個人八達通，繼續享用兩元優惠而毋須換卡。自去年6月1日起，本港65歲或以上的香港居民可分階段申請該卡，至今政府已收到約125萬份申請。

當局呼籲合資格人士在新一年來臨時及早申請「樂悠咭」，仍未申請的合資格受惠人士，可以郵寄方式或透過「八達通App」向八達通卡有限公司申請，八達通公司一般會在收妥申請文件後4星期內寄出「樂悠咭」。同時，政府亦會加強宣傳，並善用地區和服務網絡，便利和協助合資格殘疾人士和長者申請。106間受社會福利署資助的殘疾人士社區支援服務單位，均會派發「樂悠咭」宣傳單張及申請表、處理相關查詢及協助中心會員及殘疾人士申請。

社署則會邀請接受社署資助計劃下的「殘疾人士／病人自助組織」，從不同途徑接觸其60歲或以上會員，鼓勵及協助他們申請「樂悠咭」。此外，社署資助的210多間長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心，會繼續派發「樂悠咭」的紙本申請表，而99間長者日間護理中心及單位、92支家居照顧服務隊和各安老院，亦會協助有需要的服務使用者申請。