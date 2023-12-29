醜聞纏身 在台蕭若元通波仔吊命

【本報訊】近年屢傳財困、身處台灣的網台負責人蕭若元，昨日突身穿病人服，一副頹樣，於YouTube頻道發布新影片，自稱於聖誕前夕向心臟科醫生求醫，本周二入醫院檢查，並於前日做了3個多小時手術，晚上被送入深切治療部（ICU）病房，昨日才轉回一人病房。

曾大動脈撕裂 長服降血壓藥 蕭自稱患有冠心病，他2006年曾因大動脈撕裂入院，發現心臟有兩條血管閉塞60%至90%，有心肌梗塞的風險，他按照醫囑長期服降血壓藥控制病情。蕭自稱多年來完全無心肌梗塞的迹象，流落台灣後到當地一間大醫院求診，醫生指他有需要做俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術。參考各項數據後，蕭權衡利弊後決定做手術。

血管完全鈣化 手術時間倍增 蕭前日中午12時入院，先於右手打麻醉針並放入導管，順其血液流至心臟，惟醫生指蕭的血管已「塞晒」，需要鑿開其血管，再於蕭左手打麻醉針，並放入內窺鏡，因蕭的血管已完全鈣化，增加了手術難度，令原本約45分鐘的手術時間，大增至兩個多小時，其後醫生再為其置入支架，隨後蕭被轉入ICU由護士看顧。