東呼即應：YouTube宣淫荼毒青少 執法部門勿再鴕鳥

美國Google旗下影片分享網站YouTube，對於發布的影片充斥色情暴力血腥等內容，一直見而不理、長開綠燈。東方傳媒機構早前（21日）分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處，作出檢舉及投訴，並提出6大質詢。《東呼即應》得悉，電影、報刊及物品管理辦事處於本月27日回覆東方，表示將按《淫褻及不雅物品管制條例》跟進相關個案。

色情暴力影片氾濫 當局懶懶閒

依照《淫褻及不雅物品管制條例》規定，任何人不得發布淫褻物品 ，管有淫褻物品以供發布、或輸入淫褻物品以供發布，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁3年，即使互聯網上發布的資料，亦屬於規管範圍。然而YouTube坐視色情暴力影片氾濫、荼毒青少年卻不被究責，令人質疑是否當局長期縱容、有法不依。現時電影報刊辦終於表態，聲言會正視問題，態度值得肯定。至於包括警方等其他執法部門，勿再採取鴕鳥態度，「起身做嘢啦」！