18111情緒通熱線 營運組織冀即時接聽來電

【本報訊】為向精神健康受困擾人士提供支援，政府推出「情緒通」18111熱線，24小時接聽市民的求助，提供即時支援及轉介。負責營運熱線的利民會總幹事馮祥添昨指，雖然服務承諾如果未能接聽電話，會在30分鐘內回覆，但強調在政府「入場」後，當值人手是以往最少兩至3倍，目標是馬上接聽求助電話。

深宵缺人手 招義工加入 馮祥添出席電台節目時指出，人力上的配合和保持熱線質量是最大挑戰，當遇到高危情況，例如發生災難性事件，熱線需要立即提升人力，倍增可以接線的數量。他續指，現時宣傳規模較以往擴大，熱線號碼易記，長遠相信來電的人數會增加，對熱線的要求亦較高，如果接線接得遲，會令求助人不安。

馮祥添表示，在新服務下，職員或義工會了解求助人的狀況，過程中會作危機評估，當發現求助人有危機，會盡快轉介到他們所需的服務，強調危機程度愈高，轉介愈快。他補充，深夜時段是熱線的高峰時段，而熱線最缺乏深宵的工作人員，非常歡迎市民加入做義工；需要高中畢業，具有耐性，加入後會先進行30小時訓練。