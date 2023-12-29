涉呃800萬按揭 加控物業買家兒子

【本報訊】廉政公署調查貪污時揭發一名物業買家涉嫌瞞報物業已出租，以誘使一間銀行不向她追討須符合自住規定而獲批的八成按揭貸款，涉款逾800萬元，早前落案起訴該名買家欺詐罪名。廉署獲律政司進一步法律意見後，前日加控買家的兒子。他已獲廉署准予保釋，以待今日在東區裁判法院應訊。

23歲被告劉匡哲，昨日被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。根據香港金融管理局發出的指引，銀行須遵守自住物業按揭貸款的按揭成數上限規定。案發時，中信銀行（國際）有限公司有參與香港按證保險有限公司的按揭保險計劃，可為800萬至1,000萬元的自住物業提供最高八成按揭貸款。

被告母疑隱瞞單位出租 劉匡哲的母親黃顯寧於2020年2月底，以998萬元為當時身處海外的劉匡哲購入何文田一個私人住宅物業。數日後，黃顯寧及劉匡哲按上述計劃向信銀國際申請八成按揭貸款，並申報該物業將由兩人自住。黃顯寧及劉匡哲在按揭貸款申請表上簽署聲明，如該物業日後不再由他們自住，他們有責任即時通知信銀國際。該銀行於2020年6月底批准有關申請，並向黃顯寧及劉匡哲批出一筆逾800萬元貸款。

劉涉嫌於2020年8月至2021年9月期間與黃顯寧將該物業出租予一名租客，但他們並沒有通知信銀國際該物業的佔用情況有所改變，並意圖詐騙而誘使信銀國際不要求兩人償還就該物業獲批的按揭貸款或誘使信銀國際不施加其他條件，包括上調利率。48歲保險代理黃顯寧，在區域法院應訊時並無答辯，案件押後至明年3月7日再提訊。