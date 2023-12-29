放映會教內地基層治理 候任區議員簽保密聲明

【記者林彥汛報道】新一屆區議員任期將在來年1月1日開展，據了解，他們將於當日上午9時，在政府總部東翼大禮堂進行宣誓。而為令候任區議員熟習區議會工作，港府在本月舉辦地區治理培訓班、研討會、預備會議等。據悉，各區候任區議員近日收到訊息要求候任區議員出席約30分鐘「預備新一屆區議會工作─影片播放會」，會上播放兩段有關內地基層社區治理片段，出席的區議員被要求簽署保密聲明，屬歷屆首次，就連近日的地區治理培訓班亦未有相關要求，有候任區議員指愈來愈多內部培訓為「新常態」。

消息指，兩段片段分別講述北京和天津的情況，其中一條講及面對泊車位不足，居委會和街道辦的處理方法。除會前要簽署保密協議外，當局亦在會後向所有候任區議員發訊息指「由於有關培訓專為區議員而設，內容一般不會公開。如有記者/其他人士詢問有關影片內容，請大家小心回應，不能公開有關培訓資料。」有候任區議員相信有關內部培訓會愈來愈多，估計或有可能為「隱藏KPI」，但表示對培訓班沒有壓力，認為「都係學吓嘢」。

部分區會限年內提6次動議 另外，部分區議會將限制每名區議員動議次數，限一年最多只能提出6次動議，亦遭政府溫馨提示稱不應提太多臨時動議。翻查資料，政府早前上傳的區議會常規（範本）亦未有列出相關要求。對於早前有消息指各區議會轄下會設「提振地區經濟專責工作小組」，據悉九龍城區議會轄下除設相關小組外，亦將特設「社區活動策劃及推廣區議會工作小組」。