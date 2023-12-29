高才通名單增4院校 明年生效

【本報訊】政府昨更新「高端人才通行證計劃」的合資格大學綜合名單，新增4間院校，當中包括內地的中南大學；新名單共涵蓋185間院校，明年1月1日起生效。入境處數據顯示，截至11月底計劃接獲逾6萬宗申請，逾4.7萬宗獲批，其中逾3萬人已來港。

德荷美3大學被除名 新增的4間院校，分別是內地的中南大學、英國的倫敦瑪麗皇后大學、巴西的聖保羅大學及澳洲的悉尼科技大學。另外，有3間大學在名單中除名，包括德國的哥廷根大學、荷蘭的燕豪芬科技大學及美國的妙佑醫療國際艾利克斯醫學院。經更新的綜合名單將涵蓋185間合資格院校，明年1月1日起生效。

當局指，高才通計劃去年推出時，院校名單涵蓋4個世界大學排行榜所列的百強院校，今次名單更新反映今年排行榜的變動。合資格院校名單中，以美國院校佔最多，共有52間；其次是英國，有20間；至於內地院校則有13間，排第三。據入境處數據，今年1月至11月，高才通計劃接獲60,497宗申請，有47,681宗獲批，當中30,810人已來港。