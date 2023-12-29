光城者圖炸設施近乎宣戰 3人分囚2.5至6年

官斥令社會陷極大風險 組織「光城者」策劃以炸藥破壞政府設施，當中8人被捕及被起訴。其中4人早前已認罪及判刑，餘下4人於昨日在高院處理。當中兩人於早前已分別承認串謀恐怖活動罪及作為交替的串謀導致爆炸罪，另一人於昨日承認該條交替控罪，該3人被高院法官李運騰判監2年半至6年不等，餘下一人則獲控方終止檢控。李官形容當時社會氣氛可輕易扭曲人的道德判斷，各被告無疑參與了一個邪惡計劃，行為近乎向社會宣戰，且令社會陷於極大風險。隨着涉案8名被告各有判決，案件正式完結。

24歲被告獲終止檢控 8名被告均被控一項串謀恐怖活動罪及一項作為交替的串謀導致爆炸罪，昨日處理的4名被告分別是何裕泓（19歲）、郭文希（21歲，女）、張昊揚（23歲）及陳凱量（24歲）。何於早前承認串謀恐怖活動罪，指他於2021年4月1日至7月5日，在香港組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動；郭及張則於早前及昨日承認該交替罪，指2人在同一時段，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸。張原本是本案控方證人，但控方最終將他轉為被告。餘下的陳凱量則獲終止檢控。

法官判刑指，辯方求情時引述求情信，形容3名被告在2019年前均是好學生，但案情反映與求情信內容大相逕庭。雖然辯方形容該3人均非邪惡，但法官認為他們確參與邪惡的計劃。針對何裕泓，法官認同他是主腦，涉及相當嚴重控罪，其目的亦是為香港帶來混亂，但因他協助執法部門並提供資料，減刑至監禁6年；張昊揚較年長且是大學生，其罪責較重，因認罪減刑至監禁6年。

郭文希另涉及其他案已經被判教導所並且正在服刑，加上她有指證其他被告，減刑至監禁兩年半。

同案另外4名被告，即歐文（21歲）、陳姓男生（17歲）、羅姓男生（17歲）及蘇穎貞（20歲，女）則於早前已承認該交替罪，歐被判囚5年8個月，其餘3人均被判入教導所。

主腦查問製炸彈方法 據案情指，何裕泓是本案主腦，並邀請其他被告加入，張昊揚則在財政上支持何，協助何聘請其他被告一同進行其計劃，找他人提供資金及讓何在事後離港。他們計劃用TATP炸藥攻擊政府設施，其中目標包括觀塘及屯門裁判法院，目的是表達對政府不滿，喚醒香港人抗爭意識。他們租用旅館作為製造炸彈的場所同時間，何裕泓聯絡他的中學科學教師，查問製造TATP炸彈方法等，又透露放炸彈後，會離開香港前往台灣。各被告曾一起開會，討論計劃如何執行，亦曾到法院等目標放炸彈地點拍照。案件編號：HCCC 103，104/2022、HCCC 127/2023

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