港大：興奮劑成癮者 認知執行力較差

【本報訊】吸毒危害身體健康，冰毒、可卡因等興奮劑成癮者更會出現認知障礙。香港大學醫學院一個研究團隊分析了76名成年成癮者，發現其認知功能平均分低於輕度認知障礙症界線，而使用興奮劑年期較長者，執行能力亦會較差，團隊提醒，濫藥時間愈長者，認知功能障礙愈嚴重。

研究團隊2019年起獲醫管局港島西聯網和其他非政府機構轉介個案，至今分析當中76名成年成癮者於一年內使用興奮劑的習慣，發現成癮者的認知功能平均分約為24分，低於輕度認知障礙症的26分界線，最低只有10多分，其中女性、年齡較高或教育水平較低的成癮者得分較低；終身興奮劑使用年期較長、且尿液檢測結果陽性的活躍成癮者，則執行能力較差。

濫藥愈久 功能障礙愈嚴重 吸食冰毒4年的成癮者阿榮指，染上毒癮後曾出現幻覺、幻聽、記憶力差和無法分辨左右方向等情況，更曾出現妄想，以為有人想殺害自己，報警求助後獲轉介接受治療和輔導，並成功戒毒。研究團隊提醒，吸食冰毒會導致注意力、工作記憶等認知功能受損，吸食可卡因則會影響腦部控制身體活動能力，而濫藥時間愈長，認知功能障礙愈嚴重。