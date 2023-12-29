衞署推算 全港41萬人患乙肝可致癌

【本報訊】患乙型肝炎可導致肝硬化、肝癌，衞生署昨日發表病毒性肝炎主題性報告，推算本港約有41萬人患上乙型肝炎，其中35至54歲群組患病率達8.4%，七成受訪患者無作醫療跟進，近四成未有調查中自述為慢性乙型肝炎患者，反映部分乙肝感染者不知自己染病。報告指，高達四成無接受治療的慢性乙型肝炎患者，長遠會發展至肝硬化、肝癌等致命疾病。

該主題性報告於2020年11月至2022年2月期間展開研究，經訪問超過1.6萬名15歲或以上非住院人口，當中超過2,000名15至84歲受訪者進一步完成身體檢查。結果顯示，有6.2%受訪者對乙型肝炎表面抗原測試呈陽性，代表有慢性乙型肝炎病毒感染；按照是次調查結果作推算，全港整體人口當中約5.6%患有乙型肝炎，即約41萬人。

七成受訪患者無作醫療跟進 報告又指，乙肝表面抗原帶病毒的受訪者中，僅61.6%報稱自己目前為乙肝帶病毒者，70.1%沒有就其肝臟疾病進行醫療跟進。35至54歲組別的感染率最高，達8.4%；55至64歲及65至84歲組別感染率亦分別為7.6%及7%；35歲以下組別感染率則明顯較低，15至24歲及25至34歲組別分別為0.3%及1.5%，反映本港自1980年代實施普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃和其他預防乙肝母嬰傳播的措施，有效降低年輕一代乙肝感染率。

根據醫管局癌症資料統計中心數字，肝癌是本港第五大常見癌症，亦是第三最常見致命癌症，2021年有1,771宗新症、1,447宗死亡個案。至於丙型肝炎方面，報告發現0.26%受訪者感染丙肝病毒，據調查結果作推算，本港有約1.7萬人患有丙肝，與過去本地研究綜合分析，本港一般人口中的丙型肝炎感染率，在過去數十年持續處於低水平。